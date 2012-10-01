《Russell专栏》中国宝钢罗泾厂停产可视为行业缓慢复苏的先行讯号

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍/隋芬

路透澳洲朗契斯顿10月1日电---中国最大上市钢企--宝钢宣布旗下罗泾厂停产的决定,除了代表钢铁业情况有多糟之外,或许换个角度看,也正是情势扭转已经不远的讯号.

宝钢闲置年产能300万吨的罗泾厂,很容易令人推论,这证明中国钢铁业产能过剩,供应远大于需求.

毕竟当需求降温,且价格下跌时,关掉成本较高的钢铁生产项目,是理所当然,此外,2012年上半年经济成长放缓,但钢铁制造商却维持产量,因此这些累积的库存也有需要设法处理.

但是你也可以说,宝钢的作法是一个早期讯号,透露出未来12个月内情况应该会开始扭转.

关掉成本较高的生产线,可以让价格稳定下来,因为供应减少,配合反映需求变化.

因此基本上,目前的短暂痛苦,将转变成较长期的好处.

如此一来,问题就变成,铁矿石及钢铁产商还要等多久,才能见到好日子?

我们应该回头看看2012年年初,当时许多分析师认为,中国的大宗商品需求将在上半年放缓,下半年反弹.

但实际情况是,经济成长率一如预期放缓,但大宗原料消费及成品产量的脚步持续飞快,特别是钢铁业.

这导致库存提高,价格下跌,形成当前的局面.现在的情况是,即使需求确实回升,也还需要花一段时间才能让大宗商品生产商感应到.

上海螺纹钢期约SRBcv1今年以来已经跌了13%,虽然最近几周小有回升,仍然离上个月触及的纪录低位不远.

现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI近来也有反弹,9月上涨17%,但整个第三季仍大跌22%,是Steel Index从2008年开始汇整资料以来的最大跌幅.

中国钢铁产量图表:(link.reuters.com/jab87s)

中国钢铁贸易图表:(link.reuters.com/sec59s)

中国工业产出/PMI图表:(link.reuters.com/qaf92t)

宝钢闲置上海工厂不太可能是这类事件的最后一例,尤其是若中国政府的1,600亿美元基建支出刺激计划未能在接下来几个月明显改善需求的话.

中国同时也在关闭一些铁矿石产能,高成本的矿场首当其冲.

这对于像淡水河谷(VALE5.SA)、必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)这样的全球性大企业是有利的,由于成本更低,他们在中国对手严重亏损后还能维持很久的盈利状态.

如同分析师没有预测到中国商品需求放缓的时间,他们对于今年年底前需求就会回升的希望也可能太过乐观了.

即便中国经济增长确实开始重拾动能,我是指国内生产总值(GDP)年增长超过8%,大宗商品需求的增长也有可能比较滞后,就好像在上半年GDP放缓时,它则保持了韧性.

中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至49.8,8月曾创下49.2的2011年11月以来最低.虽仍处于50的荣枯分水岭下方,数据显示经济已在周期底部徘徊.[ID:nST0559425]

但数据的编制机构--中国国家统计局周一也表示,虽然食品、饮料、烟草与电脑需求改善,但钢铁、精炼金属和建筑材料的需求仍然承受着压力.

这符合下述看法:铁矿石和钢铁行业的任何复苏都将是迟缓的,而且更有可能是U型复苏,而非像2008年金融危机之后那样的V型复苏.

宝钢的动作也证实了一个已知的事实:中国钢材行业现在处境艰难,在需求疲弱之际受到供给过剩的打击.

但这种情况也为行业的回暖奠定了基础,不过复苏过程将缓慢而坎坷,而不像很多钢材企业希望的那样,是力道强劲且持续的复苏.(完)