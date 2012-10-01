版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 18:21 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及两年新低,因库存增多

路透吉隆坡10月1日电---马来西亚棕榈油期货周一挫至逾两年最低,因库存上升速度可能导致供过于求,而且全球经济前景环绕不确定性,都让投资者心忧.

船货调研机构数据显示,马来西亚9月出口较前月下滑,可能导致库存进一步增加,从而令价格承压.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐