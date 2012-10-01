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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 20:42 BJT

〔表格〕加拿大8月PPI较前月下滑0.1%,较上年同期下滑0.3%

路透10月1日电---加拿大统计局周一公布,加拿大8月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%,较上年同期下滑0.3%.

工业品价格(变动百分比%)

较上月变动 较上年同期变动

8月 7月(修正) 7月(前值) 8月 7月(修正) 7月(前值)

总体 -0.1 -0.6 -0.5 -0.3 +0.3 +0.3

扣除石油/煤炭 -0.5 -0.7 -0.6 -0.4 +0.8 +0.8

原材料价格指数(变动百分比,%)

较上月变动 较上年同期变动

8月 7月(修正) 7月(前值) 8月 7月(修正) 7月(前值)

总体 +3.4 +0.8 +0.9 -4.0 -10.1 -10.0

扣除矿物燃料 -1.3 +0.6 +0.8 -5.1 -3.5 -3.3 (完)

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--编译 王洋;审校 石冠兰

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