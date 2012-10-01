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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 21:08 BJT

〔表格〕Markit美国9月制造业PMI终值为51.1,初值为51.5

路透10月1日电---金融信息提供商Markit周一宣布,美国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值为51.1,初值为51.5.

9月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

终值 初值 终值 终值 终值 终值 终值

PMI 51.1 51.5 51.5 51.4 52.5 54.0 56.0

产出 50.6 51.2 51.9 51.7 53.4 54.5 56.4

新订单 52.3 52.4 51.9 51.0 53.7 54.6 56.9

就业 51.9 52.7 52.4 52.7 52.8 54.3 56.3

供应商交货时间 49.4 49.3 49.9 49.2 48.1 45.8 44.7

购买库存 47.9 48.5 49.7 50.2 46.7 50.3 52.7

投入价格 52.8 53.6 50.2 47.6 48.9 55.8 63.1

购买数量 50.7 50.5 50.8 51.8 52.1 54.4 55.8

产成品库存 50.1 49.0 49.3 50.7 49.3 49.9 49.4

新出口订单 48.0 47.9 48.8 48.6 48.3 50.5 50.3

产出价格 51.5 51.8 48.9 48.7 48.0 52.7 53.9

未完工订单 48.4 48.9 51.4 48.7 49.6 51.6 52.2 (完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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