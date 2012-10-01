〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至两日低位,但裂解价差触及三周高位

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡10月1日电---亚洲石脑油价格周一跌至两日低位每吨973美元,但裂解价差连续第四个交易日上涨,触及每吨134.43美元的三周高位,因西方汽油需求强劲继续支撑市场.
美国和西非的汽油需求强劲,或导致欧洲削减石脑油出口.
本月料将有40-45万吨西方石脑油运抵亚洲,与9月的80万吨相比,数量大幅减少.
"目前石脑油市场受到汽油需求的驱动,尽管美国夏季驾驶季已结束.目前美国库存处于低位,受供应中断的影响,"新加坡一位交易商表示.
尚不清楚雪佛龙公司(Chevron)何时能够重启其位于加州里奇蒙炼厂的一座原油加工装置,这座日产能24.5万桶的炼厂8月初遭受火灾.
该炼厂占到加州炼油产能的八分之一.
"欧洲汽油的需求同样强劲,因其船货不仅运至美国,还运到西非,"上述交易商表示.
这些因素的作用超过令石化利润率承压的因素,台塑石化不得不将其年产能293万吨的裂解装置的产能利用率降至80%,此前其姐妹公司南亚塑胶的一座乙二醇装置发生火灾.
亚洲汽油裂解价差处在七周高位每桶12.79美元,因印尼需求强劲,该国计划从10月底关闭一座二级装置,或影响汽油生产.(完)
--编译 丁琦;审校 石冠兰
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