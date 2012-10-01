〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至两日低位,但裂解价差触及三周高位

路透新加坡10月1日电---亚洲石脑油价格周一跌至两日低位每吨973美元,但裂解价差连续第四个交易日上涨,触及每吨134.43美元的三周高位,因西方汽油需求强劲继续支撑市场.

美国和西非的汽油需求强劲,或导致欧洲削减石脑油出口.

本月料将有40-45万吨西方石脑油运抵亚洲,与9月的80万吨相比,数量大幅减少.

"目前石脑油市场受到汽油需求的驱动,尽管美国夏季驾驶季已结束.目前美国库存处于低位,受供应中断的影响,"新加坡一位交易商表示.

尚不清楚雪佛龙公司(Chevron)何时能够重启其位于加州里奇蒙炼厂的一座原油加工装置,这座日产能24.5万桶的炼厂8月初遭受火灾.

该炼厂占到加州炼油产能的八分之一.

"欧洲汽油的需求同样强劲,因其船货不仅运至美国,还运到西非,"上述交易商表示.

这些因素的作用超过令石化利润率承压的因素,台塑石化不得不将其年产能293万吨的裂解装置的产能利用率降至80%,此前其姐妹公司南亚塑胶的一座乙二醇装置发生火灾.

亚洲汽油裂解价差处在七周高位每桶12.79美元,因印尼需求强劲,该国计划从10月底关闭一座二级装置,或影响汽油生产.(完)