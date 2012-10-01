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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 18:52 BJT

〔东南亚股市〕多数在清淡交投中收低,马来西亚股市表现抢眼

路透曼谷10月1日电---多数东南亚股市周一多数收低,追随全球股市的低迷走势.今天许多亚洲国家逢假期休市,市场交投清淡,不过外资买盘推动马来西亚股市至近两周高位.

马来西亚股市.KLSE上涨0.4%至1,643.31点,为9月19日以来最高.外国投资者买超1,514万美元,而当地机构和散户投资者则为卖超.

泰国股市.SETI收高0.07%,盘中交投振荡,稍早一度创下16年盘中新高1,303.68点.由于对第三季财报的预期乐观,银行股上扬,其中Kasikornbank KBAN.BK上涨1.1%.

今日中国、香港和韩国逢假期休市,多数市场因此买兴阑珊.

1044GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3057.86 -2.48 -0.08 +15.55 2646.35

马来西亚 .KLSE 1643.31 6.65 +0.41 +7.35 1530.73

泰国 .SETI 1299.71 0.92 +0.07 +26.76 1025.32

印尼 .JKSE 4236.29 -26.27 -0.62 +10.84 3821.99

菲律宾 .PSI 5308.52 -37.58 -0.70 +21.42 4371.96

越南 .VNI 386.55 -6.02 -1.53 +9.96 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 丁琦

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