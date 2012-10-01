〔东南亚股市〕多数在清淡交投中收低,马来西亚股市表现抢眼

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透曼谷10月1日电---多数东南亚股市周一多数收低,追随全球股市的低迷走势.今天许多亚洲国家逢假期休市,市场交投清淡,不过外资买盘推动马来西亚股市至近两周高位.
马来西亚股市.KLSE上涨0.4%至1,643.31点,为9月19日以来最高.外国投资者买超1,514万美元,而当地机构和散户投资者则为卖超.
泰国股市.SETI收高0.07%,盘中交投振荡,稍早一度创下16年盘中新高1,303.68点.由于对第三季财报的预期乐观,银行股上扬,其中Kasikornbank KBAN.BK上涨1.1%.
今日中国、香港和韩国逢假期休市,多数市场因此买兴阑珊.
1044GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3057.86 -2.48 -0.08 +15.55 2646.35
马来西亚 .KLSE 1643.31 6.65 +0.41 +7.35 1530.73
泰国 .SETI 1299.71 0.92 +0.07 +26.76 1025.32
印尼 .JKSE 4236.29 -26.27 -0.62 +10.84 3821.99
菲律宾 .PSI 5308.52 -37.58 -0.70 +21.42 4371.96
越南 .VNI 386.55 -6.02 -1.53 +9.96 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 丁琦
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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