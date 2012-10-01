〔国际油市〕亚洲燃料油市场低迷,因套利船货增加但中国需求疲弱

路透新加坡10月1日电---到岸亚洲的套利燃料油预计将进一步压制该地区的市场,因中国中小炼厂的需求依旧较弱.

由于中国经济放缓,对精炼油品的需求已下滑,这是因为发电用燃料的工业需求减弱.

中国的小炼厂利用燃料油生产柴油等中质馏分油,然后卖给工厂和冶炼厂以供发电用燃料.

中国经济的放缓主要归因于全球经济走疲.

未来七天中国逢假期休市,工厂预计将停产.10月炼厂的购买量预计限于120万吨左右,而9月在180-200万吨.

随着西方套利船货的涌入,价格可能会进一步下滑,贸易商表示.

据路透数据,即期跨月价差持平,亚洲收盘时报每吨逆价差2.88美元.(完)