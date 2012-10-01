〔国际油市〕亚洲燃料油市场低迷,因套利船货增加但中国需求疲弱

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡10月1日电---到岸亚洲的套利燃料油预计将进一步压制该地区的市场,因中国中小炼厂的需求依旧较弱.
由于中国经济放缓,对精炼油品的需求已下滑,这是因为发电用燃料的工业需求减弱.
中国的小炼厂利用燃料油生产柴油等中质馏分油,然后卖给工厂和冶炼厂以供发电用燃料.
中国经济的放缓主要归因于全球经济走疲.
未来七天中国逢假期休市,工厂预计将停产.10月炼厂的购买量预计限于120万吨左右,而9月在180-200万吨.
随着西方套利船货的涌入,价格可能会进一步下滑,贸易商表示.
据路透数据,即期跨月价差持平,亚洲收盘时报每吨逆价差2.88美元.(完)
--编译 王洋;审校 石冠兰
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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