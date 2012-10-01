〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌下滑,因料出现更多供给

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡10月1日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周一略走低,因中东、印度和台湾料出现更多供给,而与此同时行业消息人士称,许多亚洲国家的需求却疲弱.
路透数据显示,11月柴油裂解价差下降0.20美元,每桶较迪拜原油升水19.02美元,航煤裂解价差则跌0.22美元至每桶20.19美元.
交易商表示,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)罕见地供应含硫0.25%的11月柴油船货,而不是通常的含硫0.5%柴油,这可能意味着该公司正转向生产低含硫品种.
他们指出,该公司上次提供类似柴油是在去年10月.
台湾料将有更多供应,台湾中油公司(CPC)在两个月间断后重启500 ppm含硫柴油出口.
航煤市场见到一些强势表现,交易商称,中国航油上周购入近160万桶航煤后,再度求购船货.
国际航空运输协会(IATA)称,全球航空公司上调了今年获利预估,并预计明年表现好转,因北美航空公司削减运能提振了利润率,且全球经济疲弱未对亚洲航空公司构成太严重冲击.(完)
--编译 石冠兰; 审校 丁琦
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