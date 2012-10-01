〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌下滑,因料出现更多供给

路透新加坡10月1日电---亚洲柴油和航煤裂解价差周一略走低,因中东、印度和台湾料出现更多供给,而与此同时行业消息人士称,许多亚洲国家的需求却疲弱.

路透数据显示,11月柴油裂解价差下降0.20美元,每桶较迪拜原油升水19.02美元,航煤裂解价差则跌0.22美元至每桶20.19美元.

交易商表示,印度Mangalore Refinery and Petrochemicals(MRPL)罕见地供应含硫0.25%的11月柴油船货,而不是通常的含硫0.5%柴油,这可能意味着该公司正转向生产低含硫品种.

他们指出,该公司上次提供类似柴油是在去年10月.

台湾料将有更多供应,台湾中油公司(CPC)在两个月间断后重启500 ppm含硫柴油出口.

航煤市场见到一些强势表现,交易商称,中国航油上周购入近160万桶航煤后,再度求购船货.

国际航空运输协会(IATA)称,全球航空公司上调了今年获利预估,并预计明年表现好转,因北美航空公司削减运能提振了利润率,且全球经济疲弱未对亚洲航空公司构成太严重冲击.(完)