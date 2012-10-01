〔企业并购〕EADS与BAE的合并谈判可能破裂,因政府立场分歧--消息人士

路透柏林10月1日电---三位德国消息人士周一表示,有关合并空客母公司欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA和英国BAE Systems (BAES.L),从而打造一家欧洲航空及防务巨头的谈判有破裂的风险,因相关国家政府的立场有分歧.

一位熟知谈判情况的消息人士称,德法英三国就交易条款达成协议的机率,目前来看要小于谈判破裂的机率.

消息人士称,协议成功达成需要三方就政府在新公司中的地位问题达成一致.不过他表示,德法两国提出的各持有新集团9%股份的初步计划不太可能被英国接受.

"很难说服英国,"另一位消息人士称,"那样就达不成协议."(完)