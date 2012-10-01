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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 20:12 BJT

〔日本经济〕日圆单边走势持续,未反应实体经济状况--新任财务大臣

路透东京10月1日电---日本新任财务大臣城岛光力周一表示,日圆单边走势持续,未反应实体经济状况.

"欧债危机和对美国经济的忧虑加深是当前走势的背后推手,"城岛光力在一次新闻发布会上被问及汇市情况时表示.

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