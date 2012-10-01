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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 20:23 BJT

〔欧洲政经〕对西班牙银行业的救助料将于11月进行--欧盟雷恩

路透马德里10月1日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周一表示:

* 西班牙财政改革的执行正处于正轨,且进展良好

* 对西班牙银行业的救助料将于11月进行

* 西班牙的财政整固行动需要持续坚决地推进

* 执委会将于11月7日对西班牙2013年预算发表意见

* 西班牙必须恪守经济改革时间表

* 完全相信西班牙政府将采取必要措施重振经济.(完)

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