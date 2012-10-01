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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 20:28 BJT

〔欧洲政经〕西班牙今年年赤字目标有望实现--EU执委雷恩

路透马德里10月1日电---欧盟经济暨货币事务执委雷恩周一表示:

* 西班牙银行业救助料将被当做一次性举措,不会影响结构性赤字

* 西班牙2012年赤字目标有望实现.(完)

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