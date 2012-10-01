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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 20:43 BJT

〔加拿大数据〕第二季GDP环比年率修正为增长1.9%,因反映新会计标准

路透10月1日电---加拿大根据新会计标准修正第二季经济增长年率及经常帐数据.

加拿大统计局公布,第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.9%,前值为1.8%.加拿大第二季经常帐修正为赤字183.7亿加元,前值为赤字160.2亿加元.

加拿大统计局称根据新标准的调整并未对上述数据造成重大改变.(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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