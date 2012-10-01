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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 21:03 BJT

〔美国经济〕美联储可更为清晰地阐述未来货币政策走向--FED埃文斯

路透纽约10月2日电---美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一表示:

* 美联储可以通过明确未来指引的方式进一步做好工作--CNBC

* 美联储在描述通胀立场方面没有做到足够好--CNBC

* 目前美国通胀风险并不太大--CNBC

* 美联储希望改变"信心因素"--CNBC.(完)

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