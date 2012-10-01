版本:
中国
市场报道 | 2012年 10月 1日 星期一 21:04 BJT

〔标题新闻〕法国、德国和波兰欧洲事务部长联合声明称,将迅速行动建立有效的欧洲银行联盟

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8L1GPO]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐