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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 21:38 BJT

〔希腊财政〕2013年赤字目标为相当于GDP的4.2%--预算草案

路透雅典10月1日电---周一公布的希腊预算草案显示:

* 希腊2012年赤字与GDP之比料为6.6%

* 希腊2013年预算料出现相当于GDP 1.1%的基本盈余

* 2013年整体政府赤字料相当于GDP的4.2%

* 2013年经济料萎缩3.8%,失业率料为24.7%. (完)

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