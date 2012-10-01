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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 21:47 BJT

〔亚洲橡胶〕10月1日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透10月1日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一制造业采购经理人指数(PMI)晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

*10月 256.0 5 260.0 10

*11月 255.9 6 260.5 93

*12月 256.9 27 261.5 109

* 1月 257.6 51 262.8 71

* 2月 259.0 2021 264.0 854

* 3月 260.5 3456 265.5 1869

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 石冠兰; 审校 王洋

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