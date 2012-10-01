〔美国热股〕券商下调微软评级及目标价,其股价下跌近1%

路透10月1日电---RBC Capital Markets将微软(MSFT.O)评级下调,称即使消费者升级到Windows 8系统,也不足以抵消其企业业务增长的放缓.

"Windows的消费者业务面临诸多不利因素,因为消费者可选择的产品包括平板电脑和智能手机等,"该券商表示.RBC Capital Markets和Jefferies & Co也双双下调了微软的目标股价.

微软股价周一早盘跌0.73%,报29.54美元.(完)

--编译 李春喜;审校 石冠兰

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