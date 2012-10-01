〔美国FED〕贝南克称美联储采取行动目标是扶助就业市场更强劲复苏

路透印第安纳波利斯10月1日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表讲话,扞卫美联储备受争议的购债刺激计划,他表示,美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.

贝南克驳斥了有关美联储购债计划为未来通胀铺路,或可能使政府未来的预算赤字大幅增加的指责.

贝南克指出,尽管经济异常疲弱迫使美联储在将利率降至接近零水准后寻求非常规工具来刺激经济,但美联储保持价格稳定和使就业最大化的目标并未改变.

他在印第安纳州经济俱乐部发表讲话是称,"基本上,这些目标意味着,在使消费者价格保持在较低且稳定水平的同时,美联储乐见尽可能多的希望找工作的美国人找到工作."

他重申9月政策会议上作出的承诺,即便在经济复苏看似加速的情况下,仍将保持大规模货币刺激.

"只要价格保持稳定,我们将寻求不在时机不成熟时升息,"他说.

贝南克还指出,通胀在2%的目标附近波动,通胀预期仍然稳定,这暗示价格突然攀升的风险不大.

他还对美联储将联邦债务货币化,或实际等同于印钞来保持政府借贷成本处于低位的说法提出反驳.

"并未出现这样的情况,且也不会出现这样的情况,"贝南克说,"我们在公债市场上购买公债,且只是暂时的举措,目标是通过压低利率支持经济复苏."(完)

--编译 母红;审校 李军