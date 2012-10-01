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亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 22:17 BJT

〔美国热股〕Jefferies下调百度评级至"持有",后者股价下跌

路透10月1日电---Jefferies & Co将中国互联网搜索公司百度(BIDU.O)的评级由"买入"降至"持有",因竞争对手奇虎360QIHU.N在搜索领域的市场份额日益扩大.

Jefferies预计百度第四季营收和获利将低于华尔街预期,由于该公司吸引流量的成本上升.

周一早盘,在美国上市的百度股价跌2.87%,报113.53美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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