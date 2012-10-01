〔欧洲汇市〕英镑走软,因英国制造业PMI数据疲弱

* 英国制造业PMI数据不及预期

* 欧元从上周触及的三周低位反弹

* 股市反弹扶助英镑兑美元削减跌幅

路透伦敦10月1日电---英镑兑欧元周一触及一周低位,因数据显示英国9月制造业活动萎缩幅度超过预期,且欧元在上周五下跌后反弹.

周一公布英国采购经理人调查显示,9月Markit/CIPS制造业PMI跌至48.4,进一步远离荣枯分水岭50,因出口订单下滑且成本攀升.[ID:nST0559577]

尽管多位经济学家预计英国将在第三季走出衰退,但数据显示英国8月抵押贷款额降幅为2010年12月以来最大,加之疲弱的制造业PMI指数,凸显英国经济表现可能再度迟滞的风险.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.5%,报0.7993英镑,盘中从上周触及的三周低位0.7923英镑反弹,升至0.8005英镑的高位.

西班牙和意大利PMI数据略强于预期为欧元提供一定的支撑,但交易商称,略高于0.8000英镑水平的卖单可能限制涨幅.

分析师和交易商称,对西班牙会否求助的疑虑可能限制欧元的涨势.

英镑兑美元从亚洲交易时段触及的两周半低位反弹,因欧洲股市表现强劲,提振对风险较高货币的胃纳.

数据显示,美国制造业5月来首次扩张,进一步扶助风险胃纳,令避险货币美元承压.

英镑兑美元GBP=D4持稳在1.6170美元,远高于稍早触及的低位1.6109美元.

近期公布的其他英国数据较为正面,该国前景要比欧元区稍好.

投资者将利用今日公布的制造业PMI数据和本周稍后公布的服务业PMI数据来判断英国经济是否会在第三季走出衰退.

交易商还将关注英国央行将于周四公布的政策决定.预计决策者将保持利率和量化宽松目标不变.(完)

--编译 母红;审校 李军

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