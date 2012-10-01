〔欧洲汇市〕英镑走软,因英国制造业PMI数据疲弱

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 英国制造业PMI数据不及预期
* 欧元从上周触及的三周低位反弹
* 股市反弹扶助英镑兑美元削减跌幅
路透伦敦10月1日电---英镑兑欧元周一触及一周低位,因数据显示英国9月制造业活动萎缩幅度超过预期,且欧元在上周五下跌后反弹.
周一公布英国采购经理人调查显示,9月Markit/CIPS制造业PMI跌至48.4,进一步远离荣枯分水岭50,因出口订单下滑且成本攀升.[ID:nST0559577]
尽管多位经济学家预计英国将在第三季走出衰退,但数据显示英国8月抵押贷款额降幅为2010年12月以来最大,加之疲弱的制造业PMI指数,凸显英国经济表现可能再度迟滞的风险.
欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.5%,报0.7993英镑,盘中从上周触及的三周低位0.7923英镑反弹,升至0.8005英镑的高位.
西班牙和意大利PMI数据略强于预期为欧元提供一定的支撑,但交易商称,略高于0.8000英镑水平的卖单可能限制涨幅.
分析师和交易商称,对西班牙会否求助的疑虑可能限制欧元的涨势.
英镑兑美元从亚洲交易时段触及的两周半低位反弹,因欧洲股市表现强劲,提振对风险较高货币的胃纳.
数据显示,美国制造业5月来首次扩张,进一步扶助风险胃纳,令避险货币美元承压.
英镑兑美元GBP=D4持稳在1.6170美元,远高于稍早触及的低位1.6109美元.
近期公布的其他英国数据较为正面,该国前景要比欧元区稍好.
投资者将利用今日公布的制造业PMI数据和本周稍后公布的服务业PMI数据来判断英国经济是否会在第三季走出衰退.
交易商还将关注英国央行将于周四公布的政策决定.预计决策者将保持利率和量化宽松目标不变.(完)
--编译 母红;审校 李军
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