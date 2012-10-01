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货币新闻 | 2012年 10月 1日 星期一 23:06 BJT

〔USDA报告〕9月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透10月1日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 09/27/12 09/20/12 09/20/12 09/29/11

初值 修正值 前值

小麦 24,485 22,620 22,424 22,292

燕麦 12 0 0 17

大麦 4 8 8 12

玉米 20,170 24,831 24,231 29,612

高粱 2,397 4,583 4,583 3,402

大豆 41,699 12,550 12,119 11,175

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 355,699 394,277

燕麦 413 197

大麦 4,462 5,362

玉米 82,630 112,101

高粱 8,310 9,653

大豆 76,885 45,781

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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