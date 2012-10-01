〔USDA报告〕9月27日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月1日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 09/27/12 09/20/12 09/20/12 09/29/11
初值 修正值 前值
小麦 24,485 22,620 22,424 22,292
燕麦 12 0 0 17
大麦 4 8 8 12
玉米 20,170 24,831 24,231 29,612
高粱 2,397 4,583 4,583 3,402
大豆 41,699 12,550 12,119 11,175
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 355,699 394,277
燕麦 413 197
大麦 4,462 5,362
玉米 82,630 112,101
高粱 8,310 9,653
大豆 76,885 45,781
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。