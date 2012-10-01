〔欧元债市〕西班牙公债价格上涨,受该国可能请求纾困的希望提振

* 西班牙10年债收益率下跌,因政府为寻求救助铺平道路

* 评级下调的威胁使谨慎情绪挥之不去,求助疑虑犹存

* 德债前景喜忧参半,关键支撑位在140.60

路透伦敦10月1日电---西班牙公债价格周一上涨,受政府最近解决疲弱的银行业和公共财政问题努力的支撑.不过许多投资者认为该国可能寻求纾困救助,而选择在场边观望.

上周五咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).[ID:nSB1803830]该这个数字符合市场预期,并被认为对市场有利.

"市场对审计结果没有太出乎意外感到宽慰.市场对明年的预算和审计结果给予谨慎欢迎,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示.

"真正的问题是,西班牙政府什么时候会申请纾困?"

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB跌8个基点,至5.90%;两年期公债收益率ES2YT=TWEB跌7个基点,报3.41%.

交易商称,尽管周一西班牙公债价格上涨,但看到的买盘并不多,而且由于政府何时请求纾困存在不确定性,公债价格上涨的空间料有限.

"我认为近期西班牙公债收益率不会下降很多.市场仍在等待求助的决定,然后才可能上涨或下跌,"法国巴黎银行策略师Patrick Jacq表示.

此外,评级机构穆迪给西班牙的主权债信评级仅比垃圾级别高一级,展望为负面,也使投资者感到担忧并选择在场边观望.

如果穆迪将该国评级下调至投资级别以下,可能引发与指标指数绑定基金的一波抛售潮.市场人士称,在欧洲央行公债购买范围之内的短期公债应当表现出色.

周一,在新一季伊始流入资金的推动以及对西班牙更加乐观态度的支撑下,风险较高资产价格上涨.10年期德债收益率DE10YT=TWEB日内上涨3.2个基点,报1.46%.

随着风险较高资产价格上涨,德国公债期货FGBLc1价格跌36个跳动点至141.41.

根据瑞银的估算,德债期货下一个主要支撑位在140.60,为其9月中旬以来涨势的38%费波纳奇回档技术位.如果真出现下行趋势,瑞银技术分析师Richard Adcock认为,该合约可能下探9月17日所及低点138.41. (完)

--编译 李春喜;审校 李军

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