〔英国债市〕英债跟随德债走低,市场关注10年期英债标售

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦10月1日电---英国公债周一跟随德债走低,疲弱的国内数据未提供支撑,因美国制造业数据向好,以及上周五公布的西班牙银行业压力测试结果略强于预期,提振股市人气.
12月英债期货FLGZ2结算价跌35个跳动点,报120.27,与德债期货FGBLZ2表现一致,盘中触及9月26日以来最低.
10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上扬1个基点,至1.74%,与德国公债利差基本持平在上周五水平,为略高于28个基点.
欧洲股市上扬1.4%,因数据显示,美国制造业活动自5月来首次扩张,提振对风险资产的胃纳.上周五公布的西班牙银行业压力测试结果显示,银行业状况略好于预期,这激发对市场的风险意愿.
英国债市周二的关注重点将是35亿英镑的10年期英债标售.
RBS策略师称,标售结果应良好,因相对于其他同类公债,英债相对便宜,但英债价格可能需要进一步走低.
今日公布的数据显示,英国8月抵押贷款额下降,英国9月制造业活动萎缩,打压该国经济在未来数月持续复苏的前景.但数据对英债表现影响甚微.
周二,英国商务部将公布第三季经济调查,英国房价和建筑业PMI数据也将在上午稍后出炉.
英国央行将于周四1100 GMT宣布政策决定,预计将保持3,750亿英镑的资产购买计划规模不变.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。