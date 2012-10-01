〔英国债市〕英债跟随德债走低,市场关注10年期英债标售

路透伦敦10月1日电---英国公债周一跟随德债走低,疲弱的国内数据未提供支撑,因美国制造业数据向好,以及上周五公布的西班牙银行业压力测试结果略强于预期,提振股市人气.

12月英债期货FLGZ2结算价跌35个跳动点,报120.27,与德债期货FGBLZ2表现一致,盘中触及9月26日以来最低.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR上扬1个基点,至1.74%,与德国公债利差基本持平在上周五水平,为略高于28个基点.

欧洲股市上扬1.4%,因数据显示,美国制造业活动自5月来首次扩张,提振对风险资产的胃纳.上周五公布的西班牙银行业压力测试结果显示,银行业状况略好于预期,这激发对市场的风险意愿.

英国债市周二的关注重点将是35亿英镑的10年期英债标售.

RBS策略师称,标售结果应良好,因相对于其他同类公债,英债相对便宜,但英债价格可能需要进一步走低.

今日公布的数据显示,英国8月抵押贷款额下降,英国9月制造业活动萎缩,打压该国经济在未来数月持续复苏的前景.但数据对英债表现影响甚微.

周二,英国商务部将公布第三季经济调查,英国房价和建筑业PMI数据也将在上午稍后出炉.

英国央行将于周四1100 GMT宣布政策决定,预计将保持3,750亿英镑的资产购买计划规模不变.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>