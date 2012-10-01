〔金属期市〕期铜因美元走软攀升,成长忧虑限制涨幅

* 美国制造业9月意外扩张

* 美国制造业数据公布后,欧元兑美元触及日高

* 中国制造业活动萎缩限制铜价涨势

路透纽约/伦敦10月1日电---铜价周一攀升,逆转稍早的跌势,因欧元反弹,美元回落,但有进一步证据显示中国制造业萎缩,以及对西班牙公共债务问题的忧虑重燃,限制铜价涨势.

与欧洲和亚洲形成鲜明的对照,美国制造业扩张,提振投资者对风险较高资产的胃纳,美元受累走低.

这推高贵金属和基本金属价格,因美元走软令以美元计价的贵金属和基本金属对持有其他货币的投资者更具吸引力.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收报每吨8,299.50美元,上周五报8,205美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升2.75美分,结算价报每磅3.7855美元,盘中交易区间为3.7215-3.7980美元.

"今日的走势可能与基本金属的基本面无关,"法国巴黎银行策略师Stephen Briggs在说道铜价突然上扬时表示,"我认为,这更可能是受美元走软推动."

有更多证据显示,中国经济成长连续第七个季度放缓,官方采购经理人指数显示,制造业连续第二个月萎缩.中国是全球最大铜消费国.

周六公布的民间采购经理人指数显示,9月中国经济成长放缓的趋势暂停,但并未出现逆转.

有关中国需求下降的预期导致全球最大的铜生产商Codelco寻求在2013年将针对亚洲买家的铜实货溢价削减约5美元,而针对欧洲的价格可能持稳,或以更小的幅度削减溢价,一位熟悉该公司的人表示.

瑞士信贷的分析师Tom Kendall称,在今年稍晚举行全党代表大会前,中国政府可能不会降息.

一项数据显示,第三季,欧元区制造业录得2008年金融危机爆发以来最差季度表现,直指该地区将重现衰退.

西班牙是否求助的不确定性犹存.尽管上周五公布的银行压力测试结果在市场意料之中,投资者仍在等待穆迪对西班牙主权评级最新评估的结果.该国的评级可能被调降至垃圾级.

本周将多家央行举行政策会议,且美国将公布月度就业报告,这可能使投资者不愿大举押注.

其他金属方面,三个月期锡CMSN3收报每吨21,850美元,上周五报21,805美元.三个月期锌CMZN3报每吨2,109美元,上周五收报2,096美元.三个月期铅<CMPB3从上周五的2,280美元升至2,292美元.

三个月期铝CMAL3收报每吨2,126美元,周五报2,113美元.三个月期镍CMNI3报每吨18,730美元,高于上周五的18,475美元.

以下为1612 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 378.35 2.20 +0.58 344.75 9.75

LME期铝 2128.00 15.00 +0.71 2020.00 5.35

LME期铜 8284.00 79.00 +0.96 7600.00 9.00

LME期铅 2288.00 8.00 +0.35 2034.00 12.49

LME期镍 18761.00 286.00 +1.55 18650.00 0.60

LME期锡 21800.00 -5.00 -0.02 19200.00 13.54

LME期锌 2106.50 10.50 +0.50 1845.00 14.17

上海期铝 15760.00 65.00 +0.41 15845.00 -0.54

上海期铜 59770.00 670.00 +1.13 55360.00 7.97

上海期锌 15680.00 100.00 +0.64 14795.00 5.98

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

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