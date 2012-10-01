〔全球金市〕黄金涨至近一年高点,受基金买盘支撑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 黄金涨至2011年11月高点附近,对冲基金为第四季买盘提供支撑
* 黄金第三季涨幅为2010年第二季以来最大
* 在获利了结出现前,金价可能触及1,800美元--分析师
路透纽约10月1日电---黄金周一在第四季首个交易日涨至一年高点附近,交易商和分析师都认为是由于基金买盘,也可能受到央行买入的支撑.
美元指数由三周高点回落,之前公布的美国ISM-9月制造业指数自5月来首次升至50以上,激励了投资者的冒险意愿.[ID:nEAPA10DL1]
现货金XAU=价格升至每盎司1,790美元上方,为2011年11月以来首见.
交易员称,基金相关买盘使美国期市<0#GC:>近400万盎司黄金在短时间内易手.
有人揣测央行可能也买入黄金,尤其是目前经济刺激政策致使美元长期前景疲弱.
"等尘埃落定时,如果发现央行在过去几周买入黄金我也丝毫不会感到意外,"Adrian Day Asset Management的Adrian Day表示.
"央行通常不会事先告知是否会买入黄金,但我们后来发现,整个夏季央行都在市场上买入,"Day表示.他的公司管理着价值约2亿美元的大宗商品,其中约三分之一为黄金.
黄金第二季由每盎司不到1,530美元上涨至1,680上方,而在首季则环比下跌4%;第三季黄金升穿1,787,上涨近11%.
金价周一盘中触及1,791.20美元的高点,为自2011年11月14日升至1,795上方以来的最高水平.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金HGZ2升穿1,794,为自2月19日突破1,800以来最高.该合约结算价上涨0.5%,报1,783.30.
分析师称,如果未来几个交易日风险意愿保持强劲,而美元疲弱,期金可能突破2月所及高点.(完)
--编译 李春喜;审校 李军
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