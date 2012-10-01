〔全球金市〕黄金涨至近一年高点,受基金买盘支撑

* 黄金涨至2011年11月高点附近,对冲基金为第四季买盘提供支撑

* 黄金第三季涨幅为2010年第二季以来最大

* 在获利了结出现前,金价可能触及1,800美元--分析师

路透纽约10月1日电---黄金周一在第四季首个交易日涨至一年高点附近,交易商和分析师都认为是由于基金买盘,也可能受到央行买入的支撑.

美元指数由三周高点回落,之前公布的美国ISM-9月制造业指数自5月来首次升至50以上,激励了投资者的冒险意愿.[ID:nEAPA10DL1]

现货金XAU=价格升至每盎司1,790美元上方,为2011年11月以来首见.

交易员称,基金相关买盘使美国期市<0#GC:>近400万盎司黄金在短时间内易手.

有人揣测央行可能也买入黄金,尤其是目前经济刺激政策致使美元长期前景疲弱.

"等尘埃落定时,如果发现央行在过去几周买入黄金我也丝毫不会感到意外,"Adrian Day Asset Management的Adrian Day表示.

"央行通常不会事先告知是否会买入黄金,但我们后来发现,整个夏季央行都在市场上买入,"Day表示.他的公司管理着价值约2亿美元的大宗商品,其中约三分之一为黄金.

黄金第二季由每盎司不到1,530美元上涨至1,680上方,而在首季则环比下跌4%;第三季黄金升穿1,787,上涨近11%.

金价周一盘中触及1,791.20美元的高点,为自2011年11月14日升至1,795上方以来的最高水平.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金HGZ2升穿1,794,为自2月19日突破1,800以来最高.该合约结算价上涨0.5%,报1,783.30.

分析师称,如果未来几个交易日风险意愿保持强劲,而美元疲弱,期金可能突破2月所及高点.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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