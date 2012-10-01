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市场报道 | 2012年 10月 2日 星期二 05:16 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期收涨,受助于上周五公布的季度库存报告

路透10月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上扬,因美国农业部上周五公布的季度库存报告显示,玉米供应不及预期.

获利了结,以及大豆和小麦走低带来的压力限制涨势.

路透周一对分析师的调查预期,上周美国农户玉米收割进展为纪录最快,使收割完成过半,受助于干燥天气.分析师称,上周美国玉米收割率为55%,高于之前一周的39%.

美国农业部周一称,上周出口检验玉米2,020万蒲式耳,低于之前一周的2,480万蒲式耳和上年同期的2,960万蒲式耳.

一农业气象学家表示,未来两周,美国天气状况大多令人满意,有利于玉米和大豆收割,仅有少量降雨可能令收割有所放慢.

美国农业部周一称,民间出口商报告,出口10万吨玉米给墨西哥,产地不详,其中33,333吨在本收获年度交割,66,667吨在2013/14收割年度交割.

指标12月玉米期货合约CZ2收高1/2美分,结算价报每蒲式耳7.56-3/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为242,893口.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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