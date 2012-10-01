〔芝加哥期市〕CBOT玉米期收涨,受助于上周五公布的季度库存报告

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月1日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上扬,因美国农业部上周五公布的季度库存报告显示,玉米供应不及预期.
获利了结,以及大豆和小麦走低带来的压力限制涨势.
路透周一对分析师的调查预期,上周美国农户玉米收割进展为纪录最快,使收割完成过半,受助于干燥天气.分析师称,上周美国玉米收割率为55%,高于之前一周的39%.
美国农业部周一称,上周出口检验玉米2,020万蒲式耳,低于之前一周的2,480万蒲式耳和上年同期的2,960万蒲式耳.
一农业气象学家表示,未来两周,美国天气状况大多令人满意,有利于玉米和大豆收割,仅有少量降雨可能令收割有所放慢.
美国农业部周一称,民间出口商报告,出口10万吨玉米给墨西哥,产地不详,其中33,333吨在本收获年度交割,66,667吨在2013/14收割年度交割.
指标12月玉米期货合约CZ2收高1/2美分,结算价报每蒲式耳7.56-3/4美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为242,893口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
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