〔国际油市〕布兰特原油期价收跌,受累于欧洲和亚洲成长疲弱的迹象

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 9月美国制造业意外扩张
* 9月中国制造业活动连续第二个月萎缩
* 欧元区制造业指数直指将重陷衰退
路透纽约10月1日电---布兰特原油价格周一走低,因有迹象显示,亚洲经济成长疲弱,且债负沉重的欧元区即将陷入衰退,这盖过了更为乐观的美国制造业数据带来的提振.
今日公布的数据显示,中国制造业活动萎缩,而欧元区制造业第三季录得三年来最差季度表现,令布兰特原油期价稍早承压.
美国原油期货在清淡交投中小幅上扬,因数据显示美国9月制造业活动扩张,摆脱了之前三个月的疲弱势头,因新订单增加,且就业状况改善.
"目前市场有很多上扬的借口,"Citi Futures Perspective的能源分析师Tim Evans表示,他所指的是,美国联邦储备理事会(FED,美联储)最新推出的量化宽松和中东地区的地缘政治紧张局势.
"不过,没有更强劲的实货需求,油价涨势不会持久."
油市一直在权衡中东地区的动荡和供应可能中断的风险,以及北海原油出口因设备维护被推迟等支撑油价的因素,与燃料需求和近几周经济数据疲弱等拖累因素那个更占上风.
近月布兰特原油期货LCOc1跌0.20美元,结算价报每桶112.19美元,稍早触及高位113.37美元.
美国原油期货CLc1升0.29美元,结算价报92.48美元,稍早触及93.33美元.
布兰特原油较美国原油期货溢价降至每桶19.78美元,上周五盘中接近21美元,为8月中以来最高.
交易商关注北海福尔蒂斯原油出口进一步推迟的情况,这在最近几周支撑原油价格.
交易商称,由于产量下降,第七艘10月原油船货推迟付运.这加重了对供应的忧虑.自5月装船计划以来,9月和10月福尔蒂斯原油为推迟时间最长的合约.
美国11月RBOB汽油期货RBc1结算价跌0.09美分,接近每加仑2.92美元,上周在10月合约到期前升至4月以来最高.
美国供应管理协会(ISM)周一公布,9月制造业指数为51.5,预估为49.7;8月为49.6.9月制造业指数为5月来首次升至50以上.[ID:nEAPA10DL1]
美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表讲话,扞卫美联储备受争议的购债刺激计划,他表示,美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.[ID:nSB1805696]
市场关注周四将举行的欧洲央行政策会议.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
11月原油 92.48 0.29 0.3 91.26 93.33 197,566 237,289
12月原油 92.85 0.29 0.3 91.65 93.68 65,339 84,603
11月RBOB汽油 2.9201 0.0000 0.0 2.8875 2.9564 34,371 28,473
12月RBOB汽油 2.7904 -0.0016 -0.1 2.7596 2.8173 22,241 71,349
11月取暖油 3.1358 -0.0234 -0.7 3.1296 3.1765 46,829 17,873
12月取暖油 3.1238 -0.0197 -0.6 3.1136 3.1600 33,970 62,528
ICE合约
11月布兰特 112.19 -0.20 -0.2 111.47 113.27 157,023 184,797
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 359,491 360,459 514,814 1,555,259 -2,883
汽油 76,960 137,996 150,184 277,138 -2,003
取暖油 127,491 139,733 141,267 324,924 -7,848(完)
--编译 母红;审校 李军
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