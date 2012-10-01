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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 04:56 BJT

〔美国股市〕ADR第四季开局小幅收涨,拉美企业ADR领涨

路透纽约10月1日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一在第四季开局小涨,拉美企业领涨.

在美国交易的阿根廷企业ADR表现尤其强劲.电信企业Nortel Inversora (NTL.N)急升7.7%,报11.10美元.Petrobras Argentina (PZE.N)劲扬4.4%.纽约梅陇银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收涨1.1%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR上扬0.5%.标普500指数.SPX则小涨0.27%.

法国企业ADR在上周五回落后小幅反弹.CGG Veritas CGV.N小涨0.7%,报33.07美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收高0.6%.亚洲ADR指数.BKAS微升0.04%.

中国网络服务企业百度(BIDU.O)急跌3.5%,因担忧该公司将的网络流量将被竞争对手奇虎360QIHU.N最近新推出的浏览器所蚕食.奇虎360下跌1%.

Jefferies Group将百度评级从买入下调至持有.(完)

--编译 母红;审校 李军

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美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

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