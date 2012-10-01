〔加拿大股市〕第四季首个交易日收高,乐观美国数据提供支撑

路透多伦多10月1日电---加拿大主要股指周一温和收涨,盘中一度触及一周高点,因亚洲经济疲软的迹象,以及欧元区衰退的最新证据抵消了美国数据好于预期产生的乐观情绪.

加拿大股市在第四季的首个交易日收高,之前的第三季也表现强劲,这要得益于美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行的经济刺激政策.

占权重较大的资源股周一全线上涨,因大宗商品价格攀升.能源股上涨1.0%,因美国原油逆转稍早跌幅,而材料股也上涨0.5%,因金价涨至一年高点附近.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升52.73点,或0.4%,至12,370.19.所有10个板块都收高,其中金融板块上涨0.1%.

涨幅居前的个股包括,Canadian Natural Resources(CNQ.TO)上涨2%,报30.95加元;Encana Corp (ECA.TO)跳涨4%至22.39加元;Suncor Energy(SU.TO)收涨0.9%,报32.64加元.(完)

--编译 李春喜;审校 母红

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