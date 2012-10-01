〔加拿大汇市〕加元兑美元小幅走强,受助于商品价格上周及美国数据强劲

路透多伦多10月1日电---加元兑美元周一小幅上扬,受助于贵金属和基本金属价格上扬,以及数据显示美国制造业自5月来首次扩张.

另外,西班牙银行压力测试并未发现任何新的重大问题也为加元提供支撑.加元通常因全球成长更为强劲的迹象而受益.

加元兑美元CAD=D4收报0.9827加元,或1.0176美元,上周五收盘价为0.9832加元,或1.0171美元.

加元兑其他主要货币也走强,但兑欧元走软.

加拿大皇家银行固定收益和汇市策略部主管Mark Chandler表示,在周五之前,加元可能陷于狭窄区间内,届时加拿大和美国将公布的就业数据将为加元提供进一步的方向.(完)

--编译 母红;审校 李军

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