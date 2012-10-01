美国与加拿大经济指标预测--10月2日-10月9日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月2日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月1日当周-------------------------------
10月2日(二)
-- 美国汽车销售年率(万辆) 9月 1,450 1,452
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月29日当周 -- +0.6%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月29日当周 -- +2.0%
1345 美国ISM-纽约企业活动指数 9月 -- 560.5
10月3日(三)
1100 美国抵押贷款指数 9月28日当周 -- 875.1
再融资指数 -- 4,291.4
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 9月 增加14.3 增加20.1
1400 美国ISM非制造业指数 9月 53.2 53.7
企业活动指数 55.0 55.6
10月4日(四)
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 9月 -- +2.6%
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 9月 -- 32.2
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月29日当周 37 35.9
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.4
续请失业金人数(万人) 9月22日当周 327.1 327.1
1400 美国工厂订单 8月 -5.8% +2.8%
耐久财(耐用品)订单 8月修正值 -- -13.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%
扣除运输的耐久财订单 -- -1.6%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.1%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 65.2
经季节调整PMI 59.0 62.5
1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议记录
10月5日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增加11.3 增加9.6
制造业就业岗位(万个) 持平 减少1.5
民间就业岗位(万个) 增加13 增加10.3
失业率 8.2% 8.1%
平均时薪 +0.2% 持平
每周平均工时 34.4 34.4
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 9月 增加1 增加3.43
失业率 7.3% 7.3%
全职就业岗位(万个) -- 减少1.25
兼职就业岗位(万个) -- 增加4.67
就业参与率 -- 66.60%
1230 加拿大建筑许可 8月 +0.1% -2.3%
1430 美国ECRI一周领先指标 9月28日当周 -- 126.7
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加65 减少32.8
----------------------------------10月8日当周-------------------------------
10月8日(一)
暂无重要经济数据.
10月9日(二)
1130 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 9月 -- 92.90
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 9月 -- 22.49
1400 美国就业指数 9月 -- 108.6(完)
--整理 兰秀娟;审校 戴素萍
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