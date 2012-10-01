〔全球航运〕波罗的海运价指数续升,海岬型与巴拿马型船运费上涨

路透10月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上升,受海岬型和巴拿马型船舶费率走高推动.

波罗的海乾散货运价指数上涨11点或1.43%至777点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨39点至1,660点,日均获利上涨387美元至8,426美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI上涨14点至439点,日均获利增加3.3%或113美元至3,502美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下滑74美元至6,819美元,超灵便型船舶的日均获利下降45美元至8,631美元.(完)