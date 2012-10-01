〔全球航运〕波罗的海运价指数续升,海岬型与巴拿马型船运费上涨

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透10月1日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一上升,受海岬型和巴拿马型船舶费率走高推动.
波罗的海乾散货运价指数上涨11点或1.43%至777点.该指数追踪铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等大宗商品的货运成本.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI涨39点至1,660点,日均获利上涨387美元至8,426美元.海岬型船舶通常的货运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
波罗的海巴拿马型船舶运价指数.BPNI上涨14点至439点,日均获利增加3.3%或113美元至3,502美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利下滑74美元至6,819美元,超灵便型船舶的日均获利下降45美元至8,631美元.(完)
--编译 徐文焰;审校 戴素萍
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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