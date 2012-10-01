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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 06:14 BJT

《日本重要政经日程》--10月2日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 8月加班工资

0130 - 增强流动性债券标售

0245 - 日本财务省财务官中尾武彦在关于日本在全球金融危机中角色的研讨会上讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张涛;审校 孙茉莉

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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