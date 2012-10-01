版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 2日 星期二 06:25 BJT

《独家新闻》西班牙准备求助,但德国暗示应"等一等"--消息人士

路透马德里10月1日电---欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.

目前,金融市场和一些欧元区国家都在向西班牙施压,敦促其申请援助.如果西班牙申请援助,将触发欧洲央行(ECB)购买其债券.

"西班牙原来有些犹豫,但现在他们准备申请救助,"一名资深欧洲消息人士表示.其他三名资深欧元区消息人士证实了西班牙立场的这种转变.由于未被授权讨论此事,这些人都要求不具名.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐