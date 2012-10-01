《独家新闻》西班牙准备求助,但德国暗示应"等一等"--消息人士

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透马德里10月1日电---欧洲官员周一表示,西班牙准备最早下周末申请欧元区救助以支撑其公共财政,但德国暗示此事应该等一等.
目前,金融市场和一些欧元区国家都在向西班牙施压,敦促其申请援助.如果西班牙申请援助,将触发欧洲央行(ECB)购买其债券.
"西班牙原来有些犹豫,但现在他们准备申请救助,"一名资深欧洲消息人士表示.其他三名资深欧元区消息人士证实了西班牙立场的这种转变.由于未被授权讨论此事,这些人都要求不具名.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。