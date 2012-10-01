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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 06:24 BJT

全球外汇市场10月2日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲8月薪资收入数据

0245 - 日本财务省财务官中尾武彦在研讨会上发表演讲,题为日本在全球金融危机中扮演的角色

0430 - 澳洲央行公布10月隔夜拆款利率

0600 - 英国9月Nationwide房价指数

0830 - 英国9月Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)

0900 - 欧元区8月生产者物价指数(PPI)

1145 - 美国9月29日当周ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国9月29日当周Redbook连锁店销售

1345 - 美国供应管理协会(ISM)-纽约9月企业活动指数

1850 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)参加财星(财富)杂志主办的"最具影响力女性"活动.

-- - 美国9月汽车销售年率

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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