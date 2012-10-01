《综述》美国制造业9月意外成长,为5月以来首见

* 制造业上月意外扩张--ISM

* 新订单与就业指标改善

* 8月建筑支出下降0.6%

路透纽约10月1日电---美国制造业在9月意外扩张,为5月以来首见.新订单与就业情况改善,但制造业扩张速度显示经济复苏仍然缓慢.

供应管理协会(ISM)周一公布,9月全美制造业活动指数升至51.5,而8月为49.6.

"形势还没到非常好的地步,但该数据明确显示形势也没有那么坏,"Sarhan Capital的首席执行官Adam Sarhan表示.