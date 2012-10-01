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亚洲 | 2012年 10月 2日 星期二 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 63.75 -0.93 -1.44 1453108

搜狐 (SOHU.O) 41.33 -0.76 -1.81 442489

网易 (NTES.O) 55.78 -0.36 -0.64 741048

百度 (BIDU.O) 112.77 -4.12 -3.52 6631823

亚信科技 ASIA.O 11.39 -0.32 -2.73 99300

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.90 +0.08 +0.51 2066954

联电 (UMC.N) 2.07 +0.02 +0.98 523775

日月光 (ASX.N) 3.83 +0.10 +2.68 121520

矽品精密 (SPIL.O) 5.61 +0.10 +1.81 398917

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.00 +0.00 38901

友达 (AUO.N) 3.53 +0.05 +1.44 85040

中华电信 (CHT.N) 31.82 +0.07 +0.22 62704

台湾国际航电 (GRMN.O) 41.78 +0.04 +0.10 873100

香港

中国移动 (CHL.N) 55.51 +0.15 +0.27 94079

中国联通 (CHU.N) 16.49 +0.18 +1.10 111275

中国电信 (CHA.N) 58.19 +0.22 +0.38 10202

中芯国际 (SMI.N) 1.76 -0.04 -2.22 35410

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.15 +0.01 +0.24 1405 (完)

--整理 孙茉莉

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