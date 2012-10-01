〔货币市场〕美三个月期国库券得标利率创6月来最低,受刺激政策影响

路透纽约/伦敦10月1日电---美国财政部周一标售320亿美元三个月期国库券,得标利率创6月以来最低,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)刺激计划令部分较短期利率承受下行压力.

财政部三个月期国库券标售的得标利率为0.085%,低于上周同类标售时的0.11%,为6月11日以来三个月期国库券得标利率的最低值.

外界认为,美联储的卖短买长(扭转操作)拖低了较短期利率.

"初级交易商债券持仓数据显示,自去年10月扭转操作开始以来,其所持公债仓位持续攀升."摩根大通证券短期利率分析师Alex Roever指出,并称"在增加的仓位中,75%的期限在三年以下."

"随着联储在今年年底前继续实施扭转操作,交易商会继续增持短期公债."Roever表示.

财政部周一标售的280亿美元六个月期过宽的得标利率为0.135%,亦低于上周同类标售的0.14%,不过高于两周前的0.13%.

而在欧洲,指标欧元银行间拆放款利率(Euribor)周一在三个月中首次上升,因市场对欧洲央行(ECB)本周将降息的预期降温.

货币市场同时认为,存款工具利率从当前的零水准进一步降至负值的可能性也降低.

路透访问的分析师预期,欧洲央行将在周四会议上,维持指标再融资利率于0.75%不变.

三个月期EuriborEURIBOR3MD=从0.220%升至0.223%.

"这说明市场对于未来央行将采取的任何降息措施更不确定."Rabobank资深市场分析师Elwin de Groot表示.

"利率已经非常低,基本上只有一件事有可能进一步推低货币市场利率,那就是降低存款利率.不过这似乎并不在欧洲央行内部讨论的范围内."(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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