《美国FED焦点》主席贝南克维护购债计划,称对扶助就业十分必要

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 即便经济复苏也会保持刺激措施
* 美联储认为其能有助于改善就业前景
* 贝南克称美联储并没有将债券货币化
路透印第安纳波利斯10月1日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周一发表讲话,维护美联储备受争议的购债刺激计划,称美联储采取的行动对支撑疲弱的经济十分必要.
有人认为美联储购债计划埋下通胀隐患,令政府得以维持巨额预算赤字,从而损及美元并伤及储户.贝南克对此予以驳斥.
贝南克指出,尽管经济异常疲弱迫使美联储在将利率降至接近零水准后寻求非常规工具来刺激经济,但美联储保持价格稳定和充分就业的目标并未改变.
他在印第安纳经济俱乐部发表讲话时称,"基本上,这些目标意味着,我们希望有尽可能多的求职者找到工作,同时维持消费者价格涨幅稳定在较低水平."
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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