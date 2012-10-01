〔希腊经济〕希腊发布2013年预算,预期经济将连续第六年衰退

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 希腊预算预期经济萎缩3.8%
* 希腊政府争取基本盈余达到GDP的1.1%
* 将在2013年提早实施节支措施
* 三大国际机构官员表示质疑,仍反对部分举措
* 工会计划举行罢工
路透雅典10月1日电---希腊周一公布紧缩预算,旨在通过进一步削减公共支出来换得国际援助金的发放,尽管其经济正在快速萎缩.
节支措施将集中在前期实施.希腊预计将进入第六年衰退.
2013年预算出炉时机,适逢希腊财政部长史托纳拉斯会见国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行(ECB)这三大国际机构的检查人员.能否获得这些检查人员的首肯,事关下一批援助资金能否得到放行.希腊急需这些资金以避免破产.
希腊将争取让明年偿债前的基本财政盈余与国内生产总值(GDP)之比达到1.1%,这将是2002年以来首次实现盈余.2012年赤字与GDP之比是1.5%.但希腊经济将下滑3.8%,连续第六年萎缩.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。