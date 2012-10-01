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货币新闻 | 2012年 10月 2日 星期二 07:23 BJT

〔希腊经济〕希腊发布2013年预算,预期经济将连续第六年衰退

* 希腊预算预期经济萎缩3.8%

* 希腊政府争取基本盈余达到GDP的1.1%

* 将在2013年提早实施节支措施

* 三大国际机构官员表示质疑,仍反对部分举措

* 工会计划举行罢工

路透雅典10月1日电---希腊周一公布紧缩预算,旨在通过进一步削减公共支出来换得国际援助金的发放,尽管其经济正在快速萎缩.

节支措施将集中在前期实施.希腊预计将进入第六年衰退.

2013年预算出炉时机,适逢希腊财政部长史托纳拉斯会见国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会和欧洲央行(ECB)这三大国际机构的检查人员.能否获得这些检查人员的首肯,事关下一批援助资金能否得到放行.希腊急需这些资金以避免破产.

希腊将争取让明年偿债前的基本财政盈余与国内生产总值(GDP)之比达到1.1%,这将是2002年以来首次实现盈余.2012年赤字与GDP之比是1.5%.但希腊经济将下滑3.8%,连续第六年萎缩.

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