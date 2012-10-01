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货币新闻 | 2012年 10月 2日 星期二 07:17 BJT

〔突发新闻〕日本东北部外海发生6.2级地震,暂未发布海啸警报

路透悉尼10月2日电---美国地质调查局(USGS)报告称,周二在日本东北部外海150公里处发生6.2级地震.

震中位于岩手县东北偏东外海96公里(60英里),震源深度为9.7公里(6.0英里).

太平洋海啸预警中心目前暂未发布海啸警报.(完)

--编译 徐文焰;审校 侯向明

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