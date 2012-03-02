版本:
中国
货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 20:02 BJT

〔欧洲政经〕萨科齐称已与梅克尔达成一致,拟在3月底前就防火墙事宜采取行动

路透布鲁塞尔3月2日电---法国总统萨科齐称已与德国总理梅克尔达成一致,拟在3月底前就防火墙事宜采取行动,有数个选项正在考虑.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐