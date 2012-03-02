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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 19:59 BJT

〔欧洲个股〕标准普尔将诺基亚的评级调降至"BBB-/A-3",展望为负面

路透3月2日电---标准普尔将诺基亚NOK1V.HE的长期公司信用评级从"BBB"调降至"BBB-",将短期信用评级从"A-2"调降至"A-3",展望为负面.标普称,诺基亚在维持其智能手机市场份额上面临持续挑战.(完)

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