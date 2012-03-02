更正:〔国际油市〕亚洲燃料油扳回本周部分跌幅,市场缓慢重拾信心

(更正:因译文有误,标题改为"扳回本周部分跌幅",非"涨幅")

路透新加坡3月2日电---亚洲燃料油市场周五扳回本周的多数跌幅.即期价差升幅连续第二日接近1美元或更多,因市场从前一周的跌势中逐步反弹.

"过去数周,驱动市场的卖盘实在很少.因此,市场似乎正在缓慢重拾信心,"一位交易商表示.

互换市场活动依然温和,交易商关注第二个月4月/5月和5月/6月合约,每个合约成交略高于10万吨.

实货市场亦略有反弹,市场人士的380-cst燃料油升水买盘报在每吨3.00美元上方.

市场供应继续充足.3月1日止当周,新加坡陆上燃料油库存增加6.4万桶,至2,179.9万桶,为近九个半月来最高,受来自西方的大量出口影响.

印度Mangalore Refinery & Petrochemicals Limited (MRPL)叫卖4万吨减压瓦斯油(VGO),5月1-3日从印度芒格洛尔港装运.该投标将于3月15日截止.

业内消息人士将该油品的供应不多归因于该炼厂的氢化裂解装置将于4月检修.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $754.40 $19.00 2.58 $735.40

现货380CST燃料油 FO380-SIN $742.30 $18.30 2.53 $724.00

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $749.00 $19.00 2.60 $730.00

380CST船用燃料油升水 $6.70 $0.70 11.67 $6.00

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $4.38 $0.51 13.03 $3.88

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.75 -$0.13 -4.35 $2.88 (完)