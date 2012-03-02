〔国际油市〕亚洲石脑油价格回升至10个月高位附近

路透新加坡3月2日电---亚洲4月下半月石脑油价格周五回升至10个月高位附近,报每吨1,105.50美元,但裂解价差和跨月价差升水稍稍走弱,因相较于上周需求减弱.

裂解价差处在四日低点每吨166.13美元,而4月下半月/5月下半月跨月价差升水则为每吨22美元.

韩国LG化学求购船货,贸易商估计其可能购买了一些4月下半月船货,买价成本加运费价(C&F)为每吨较日本现货报价升水约19-20美元.

一位交易员说:"市场上的卖单仍不多."

本周韩国和马来西亚通过招标购买的数量预计为105,000吨,不到上一周韩国、台湾、日本和马来西亚购买的230,000吨的一半.

但交易员表示,4月下半月的需求或保持坚挺.

一位北亚交易员说:"液化石油气(LPG)价格仍高企,日本整体裂解装置产能利用率稍有上升."

汽油裂解价差以四日低点每桶8.85美元为本周画上句号. 东方-西方套利窗口有关闭的危险,因美国墨西哥湾地区的升水低迷.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1105.50 14.50 1.33 1091.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 120.67 1.55 1.31 119.12

97号现货汽油GL97-SIN 139.95 2.15 1.56 137.80

95号现货汽油GL95-SIN 136.12 2.26 1.69 133.86

92号现货汽油GL92-SIN 134.10 2.10 1.59 132.00

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.85 -0.25 -2.75 9.10 (完)