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货币新闻 | 2012年 3月 2日 星期五 21:13 BJT

〔西班牙经济〕政府预计2012年GDP萎缩1.7%,与IMF所做的预估相仿

路透马德里3月2日电---西班牙副首相Soraya Saenz de Santamaria周五在一新闻发布会上表示,今年该国经济将萎缩1.7%.

这一预估与国际货币基金组织(IMF)的预估相仿,但要弱于西班牙央行和欧盟执委会的预估.

--编译 王洋;审校 丁琦

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