〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌破每桶15美元,因需求低迷

中国基金：公募基金规模1月底失守九万亿元，主要源于货基规模缩水
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
路透新加坡3月2日电---亚洲柴油裂解价差跌破每桶15美元,因低迷的需求继续对实货市场构成压力,与此同时原油价格高企.
4月柴油裂解价差下跌0.42美元至每桶14.96美元.航煤裂解价差则下跌0.58美元至每桶15.32美元.
一位在新加坡的中质馏分油交易员说:"目前的需求惊人,炼厂直接掌控了油路...高企的价格正在扼杀需求."
知情人士透露,越南的Petrolimex已决定不进行9,000吨柴油的招标,转而从Dung Quat炼厂购买.
不过该公司在现货市场上求购七批总计35,000吨的柴油船货,船期为4-6月,装运港为新加坡.
消息人士还称,这些船货被用来出口至柬埔寨.
交易员称,日本炼厂的供给可能会增多,3月下半月日本的天气预计会转暖.此外台塑石化的供给或也将增多,下周料将发布供给招标.
交易员称,航煤从亚洲至欧洲的套利窗口似乎仍关闭,尽管本周稍早曾短暂开启.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 135.38 1.28 0.95 134.10
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.83 1.68 1.26 133.15
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.89 1.54 1.15 134.35
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.65 1.70 1.26 134.95
3月柴油互换 GOSGSWMc1 135.00 1.77 1.33 133.23
4月柴油互换 GOSGSWMc2 135.53 1.80 1.35 133.73 (完)
--编译 王洋; 审校 丁琦
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