〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差跌破每桶15美元,因需求低迷

路透新加坡3月2日电---亚洲柴油裂解价差跌破每桶15美元,因低迷的需求继续对实货市场构成压力,与此同时原油价格高企.

4月柴油裂解价差下跌0.42美元至每桶14.96美元.航煤裂解价差则下跌0.58美元至每桶15.32美元.

一位在新加坡的中质馏分油交易员说:"目前的需求惊人,炼厂直接掌控了油路...高企的价格正在扼杀需求."

知情人士透露,越南的Petrolimex已决定不进行9,000吨柴油的招标,转而从Dung Quat炼厂购买.

不过该公司在现货市场上求购七批总计35,000吨的柴油船货,船期为4-6月,装运港为新加坡.

消息人士还称,这些船货被用来出口至柬埔寨.

交易员称,日本炼厂的供给可能会增多,3月下半月日本的天气预计会转暖.此外台塑石化的供给或也将增多,下周料将发布供给招标.

交易员称,航煤从亚洲至欧洲的套利窗口似乎仍关闭,尽管本周稍早曾短暂开启.

油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 前一日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 135.38 1.28 0.95 134.10

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 134.83 1.68 1.26 133.15

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 135.89 1.54 1.15 134.35

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 136.65 1.70 1.26 134.95

3月柴油互换 GOSGSWMc1 135.00 1.77 1.33 133.23

4月柴油互换 GOSGSWMc2 135.53 1.80 1.35 133.73 (完)