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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 22:08 BJT

〔标题新闻〕2月美国小型企业聘雇活动微升,因裁员公司数量降至2007年以来最低--NFIB调查

* 全美独立企业联盟(NFIB)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8E2160]

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