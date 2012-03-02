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市场报道 | 2012年 3月 2日 星期五 22:44 BJT

〔美国热股〕星巴克盘初微跌,此前执行长称计划与瑞士雀巢争夺市场

路透3月2日电---全球最大的咖啡连锁店星巴克(SBUX.O)执行长对一德国报纸表示,该公司计划扩大在欧洲影响力,并与瑞士雀巢(Nestle)NESN.VX竞争速溶咖啡市场份额.

星巴克周五盘初微跌0.14%,报48.64美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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